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САЩ отхвърли искането на Израел да види споразумението с Иран преди подписването

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Съединените щати са отказали искането на Израел да получи достъп до новия Меморандум за разбирателство с Иран преди церемонията по подписването му, която се очаква да се състои в Швейцария по-късно тази седмица, потвърди източник пред вестник The Jerusalem Post.

По-рано същия ден президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще прочете споразумението „дума по дума", но не уточни кога ще стане това.

Към момента подробностите по документа не са публикувани. Според информации меморандумът съдържа 14 отделни клаузи, включително изтегляне на израелските сили (ЦАХАЛ) от Южен Ливан, повторно отваряне на Ормузкия проток и освобождаване на около 24 милиарда долара замразени по санкции средства.

Въпреки че пакистанският премиер Шехбаз Шариф обяви, че мирното споразумение включва и Ливан, израелските власти все още не са потвърдили дали армията ще се изтегли от района.

В понеделник източник от ЦАХАЛ заяви, че ако „Хизбула" спазва примирието, няма да има израелски удари никъде на територията на Ливан.

Междувременно „Хизбула" съобщи пред Ройтерс във вторник, че е получила уверения от Иран, че Техеран ще настоява за изтегляне на израелските войски от Ливан в следващия етап от преговорите със Съединените щати.

Организацията е заявила, че „няма да има ядрено споразумение между Иран и Съединените щати, ако израелците не се изтеглят" от Ливан.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

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