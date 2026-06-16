Мерц: Тръмп е беше много отзивчив по въпроса за Украйна на срещата на Г-7

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Германският канцлер Фридрих Мерц изрази задоволство от атмосферата по време на разговорите с американския президент Доналд Тръмп и лидерите на останалите страни от Г-7 на срещата на върха на групата във френския град Евиан, предадоха ДПА и БТА.

“Смятам, че беше много кооперативен, освен това го видях да слуша много внимателно”, каза Мерц за Тръмп по отношение на разговорите за войната в Украйна.

Мерц каза, че това му е дало известна доза оптимизъм, че европейската и американската страна сега ще работят заедно, за да доведат до край войната на Русия в Украйна.

Германският канцлер по-рано каза, че разговорите са били белязани от “наистина голямо трансатлантическо и европейско единство”.

Мерц заяви също, че Берлин се готви да участва в запазването на мира в Близкия изток, след временното споразумение между Иран и САЩ за край на войната в региона.

“Винаги сме казвали, че сме готови да изиграем своята роля. Всъщност вече изпратихме първите лодки и кораби за разчистване на мини в региона”, заяви германският канцлер.