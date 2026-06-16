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Русия: Изстрелите по британската яхта бяха предупредителни

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Руският боен кораб "Адмирал Григорович" СНИМКА: УИКИПЕДИЯ

Русия потвърди тази вечер, че военен кораб е произвел предупредителни изстрели в Ламанша по британска яхта, "която се е движела опасно близо", предаде ТАСС, цитирана от БТА. 

Великобритания съобщи за инцидента по-рано днес.

Министерството на отбраната на Руската федерация потвърди за случая, като каза в изявление, че екипажът на фрегатата "Адмирал Григорович"е забелязал в 12:45 ч. московско (и българско) време цивилната ветроходна яхта под британски флаг "Светло бъдеще" (Bright Future) да се приближава опасно близо до кораба с включен двигател. Моряците първо изстреляли сигнални ракети и подали звукови сигнали, но яхтата продължила курса си към фрегатата, достигайки на 150 метра от нея. Тогава командирът на руския военен кораб издал заповед да бъдат произведени предупредителни изстрели, след които британският плавателен съд веднага започнал да се отдалечава. Няма пострадали хора.

"Екипажът на фрегатата "Адмирал Григорович" действаше в строго съответствие с международните навигационни правила и предприе всички необходими мерки за предотвратяване на инцидент", подчертаха от Министерството на отбраната на Руската федерация. 

 

 

Руският боен кораб "Адмирал Григорович" СНИМКА: УИКИПЕДИЯ

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