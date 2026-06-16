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Иран заплаши Израел, ако не спрат атаките срещу Ливан

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Южен Ливан Снимка: Снимка: Архив

Иран заплаши Израел с "твърд отговор", ако не прекрати атаките си в Ливан, предадоха Ройтерс и БТА.

Изявлението бе публикувано тази вечер от Висшето съвместно командване на иранските въоръжени сили, след като най-малко четирима души бяха убити при израелски атаки с дронове в Южен Ливан по-рано днес.

В неделя САЩ и Иран обявиха меморандум за разбирателство с цел слагане на край на войната в Близкия изток.

Израел обаче не е страна по споразумението. 

Всяка израелска атака срещу Ливан би нарушила сделката, предупреди, от своя страна, по-рано днес иранският министър на външните работи Абас Арагчи.

 

Южен Ливан

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