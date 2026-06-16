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Папата благодари на Господ за споразумението между САЩ и Иран

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Папа Лъв XIV СНИМКА: ГЕТИ

Папа Лъв XIV приветства днес временното споразумение между САЩ и Иран за край на регионалната война в Близкия изток, като заяви, че "благодари на Господ" за това, че двете страни ще подпишат официално сделката в петък, предадоха Ройтерс и БТА. 

Папата американец, който си навлече гнева на президента на родната си страна Доналд Тръмп след своите критики по адрес на войната срещу Иран, изрази надежда споразумението да сложи край на войната завинаги. 

"Все още има няколко въпроса за решаване, но винаги е по-добре това да стане чрез диалог, чрез преговори, а не чрез връщане към война", каза главата на Римокатолическата църква пред резиденцията си в Кастел Гандолфо, Италия.

"Надявам се, че това наистина е решение на войната, че войната наистина свърши и че може да продължим напред", добави той, говорейки пред журналисти. 

 

Папа Лъв XIV СНИМКА: ГЕТИ

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