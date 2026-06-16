ЕС и Великобритания ще проведат среща на върха в Брюксел на 22 юли като част от усилията за подобряване на отношенията десетилетие след референдума за Брекзит, заявиха лидерите.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обявиха датата след среща с британския премиер Киър Стармър в рамките на срещата на Г-7 във Франция.

„Тясното сътрудничество между ЕС и Великобритания е от съществено значение за нашата обща европейска сигурност, устойчивост и просперитет. Работим в тясно сътрудничество, за да превърнем предстоящата ни втора среща на върха в Брюксел на 22 юли в успех“, каза Коща.

Стармър потвърди срещата с двамата висши представители на ЕС и заяви, че правителството му „изпълнява обещанието си да възстанови отношенията ни и да постави Великобритания в сърцето на Европа“.

Откакто дойде на власт през 2024 г., Стармър се стреми да сложи край на напрежението, породено от решението на Великобритания през 2016 г. да напусне ЕС, предаде АФП.

Двете страни се надяват да представят няколко споразумения по време на срещата на върха, а именно относно стандартите за безопасност на храните и животните, програма за мобилност на младежите и свързването на системите им за търговия с емисии. Но по някои въпроси преговорите се оказаха трудни.

Срещата на върха се провежда в момент, когато Стармър е изправен пред несигурно бъдеще. Очаква британският премиер да се сблъска с оспорване на лидерството си, ако основният му съперник Анди Бърнъм ако бъде избран за депутат в следващите дни, предаде БГНЕС.