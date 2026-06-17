Сенатът на САЩ блокира за 9-ти път резолюция на демократите за край на войната с Иран

Сенатът на САЩ блокира за девети пореден път внесена от демократите резолюция за преустановяване на войната с Иран, докато не бъде дадено разрешение от Конгреса, предаде Ройтерс.

Вотът се състоя след като по-рано тази седмица бе обявено рамково споразумение между Вашингтон и Техеран, насочено към установяването на траен мир. Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че споразумението е било подписано в неделя по "дигитален път" и посочи, че не са били отблокирани никакви средства за Техеран.

Официалният текст обаче не бе публикуван нито от Белия дом, нито от Иран. Не бяха оповестени и много подробности около този документ.

Сенатът гласува с 48 срещу 47 гласа за блокиране на резолюцията, с която се настоява войната да бъде прекратена по силата на Закона за военните правомощия. Съгласно този закон Белият дом разполага с 60-дневен срок, за да поиска одобрение от Конгреса за предприетите от президента военни действия. Правителството на Доналд Тръмп обаче посочва, че военните действия в Иран са прекратени от 8 април.

Републиканците Бил Касиди от Луизиана, Сюзън Колинс от Мейн, Лиса Мъркауски от Аляска и Ранд Пол от Кентъки гласуваха заедно с повечето демократи в подкрепа на резолюцията. Демократът Джон Фетърман от Пенсилвания гласува против. Петима сенатори не участваха в гласуването.

Демократите, както и някои съпартийци на Тръмп от Републиканската партия, призоваха Белият дом да предостави конкретни подробности за рамковото споразумение между Вашингтон и Техеран. Редица представители на Демократическата партия изразиха недоволство от това, че държани в неведение за съдържанието на документа.

Очаква се в петък в Швейцария да се проведе официална церемония по сключването на споразумението между Вашингтон и Техеран.