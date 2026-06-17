Двама украйнски военни пилоти са загинали при инцидент с изтребител Су-24

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама украински военни пилоти загинаха при инцидент с изтребител Су-24 в Хмелницка област, предаде ДПА, като се позова на изявление на украинските военновъздушни сили.

Изтребителят се е разбил във вторник в около 19:00 ч. местно (и българско) време, пояснява БТА.

"Причините и обстоятелствата около катастрофата се разследват", пише в изявлението.

Хмелницка област се намира на около 160 км от границата с Молдова.

Украйна се защитава срещу мащабната руска инвазия Русия вече повече от четири години, а силите на Москва запазват значително превъзходство по въздух, което прави загубата на всеки боен особено болезнена за Киев, отбелязва ДПА.