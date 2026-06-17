Осъдиха сина на Болсонаро - поискал САЩ да се намесят в дело срещу баща му

Върховният съд на Бразилия призна за виновен Едуардо Болсонаро, син на бившия президент Жаир Болсонаро, по обвинение, че е поискал от САЩ да се намесят в делото срещу баща му за заговор за държавен преврат, предаде Ройтерс.

Вината на Едуардо Болсонаро бе призната единодушно от четиричленния съдебен състав. Очаква се присъдата да бъде произнесена по-късно.

През септември 2025 г. Жаир Болсонаро беше осъден на 27 години и три месеца затвор за опит за заговор да остане на власт след загубата на изборите през 2022 г.

Във внесения от главната прокуратура обвинителен акт срещу Болсонаро-младши се посочва, че той се е обърнал към американските власти с молба да помогнат по делото срещу баща му, налагайки санкции срещу съдии и мита върху бразилски стоки.

През юли 2025 г. президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи мита върху вноса от Бразилия от 50% , а по-късно същия месец американското министерство на финансите наложи санкции по глобалния закон "Магнитски" срещу влиятелния съдия от Върховния съд на Бразилия Алишандри де Мораис, който водеше разследването срещу Жаир Болсонаро. САЩ отнеха визата на съдията, замразиха негови активи и го обвиниха в "потискане на свободата на словото" и политически мотивирани гонения.

По-късно митата и санкциите бяха отменени.

Болсонаро-младши, който е бивш сенатор, се премести в САЩ през 2025 г., няколко месеца преди да започне съдебният процес срещу Жаир Болсонаро и поведе активна кампания в подкрепа на баща си.

След като във вторник Върховният съд призна вината на Едуардо Болсонаро, той заяви за Ройтерс, че не е бил надлежно уведомен за съдебното производство. Синът на бившия президент добави, че работата му в САЩ не била насочена към постигането на оправдателна присъда за баща му, а че целта е била да окаже натиск върху Върховния съд да накаже длъжностни лица, които по думите му са нарушили бразилската Конституция.