Френският парламент удължи срока за административно задържане на опасни мигранти

Френският парламент одобри удължаване на срока за административно задържане на нелегални имигранти, смятани за опасни - мярка, критикувана от левицата, но представена от десницата и центристите като отговор на убийството на млада филипинка през 2024 г., предаде Франс прес.

След вчерашното гласуване в Сената - горната камара на френския парламент - членовете на Националното събрание (долната камара) дадоха финално одобрение на закона (с 345 гласа “за” срещу 177 - “против”), който е подкрепян от правителството, десницата и “Национален сбор” (крайната десница), уточнява БТА.

Все още в шок от смъртта на 11-годишната Лиана, законодателите си спомниха за друга трагедия - убийството на филипинска ученичка, което предизвика вълнение сред политическата класа.

Заподозреният - марокански мъж, обвинен за “убийство, придружено от друго престъпление, като рецидивист“, както и в „изнасилване като рецидивист“, е бил обект на заповед за напускане на страната и току-що е бил освободен от ареста.

Чужденците с неизяснен статут могат да бъдат задържани в административни центрове за задържане, докато очакват депортация, ако има риск да я избегнат. В момента максималният период за задържане е 90 дни или 180 дни за обвинените в тероризъм.

Новите текстове предвиждат удължаване на максималния срок до 210 дни по “изключение”, при условие че тези чужденци са обект на заповед за експулсиране от територията и че представляват “реална, настояща и особено сериозна“ заплаха за обществения ред.

Марката ще се прилага и за чужди граждани, които са окончателно осъдени за такива престъпления и нарушения, наказвани с най-малко пет години затвор.

Законодателните промени предвиждат и максимален период за задържане за чужденци, обвинени в тероризъм до 210 дни.

Над 40 000 души са задържани в имиграционните центрове за задържане през 2024 г., съобщиха организации, работещи в тези центрове. Тези организации критикуват условията за живот и твърдят, че удължаването на периода за задържане е неефективно, тъй като депортациите обикновено се извършват през първите няколко седмици.

Левицата, която единодушно се противопостави на закона, изрази същите опасения в хода на парламентарни дебати, като се зарече да отнесе въпроса до Конституционния съд.