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Германска компания ще достави на Украйна противовъздушни радари

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Дронове СНИМКА:Getty Images

Германската отбранителна компания "Хензолт" (Hensoldt) подписа договор за стратегическо партньорство с украинския оръжеен производител "Файър пойнт" (Fire Point), предаде ДПА.

Споразумението бе сключено във вторник в Париж, където двете компании участваха в международното изложение на оръжейната индустрия "Юросатори" (Eurosatory), уточнява БТА.

От "Хензолт" заявиха, че договорът предвижда производството, изпитването и доставката на радарни системи за украинската противовъздушна отбрана. 

Радарите могат да откриват и проследяват до 1500 вида различни въздушни цели.

Силите на Москва редовно атакуват Украйна с дронове и ракети и макар че украинските системи за противодействие на дронове вече функционират ефективно, руските ракети продължават да нанасят значителни щети, отбелязва ДПА. Доставяните от Запада системи, като например американските "Пейтриът" (Patriot) или германските ИРИС-Т (IRIS-T), не са достатъчни, за да осигурят защита на цялата територия на Украйна. Освен това ракетите прехващачи за тези системи са скъпи, поради което Киев се стреми към собствени разработки и партньорства със западни компании в областта на отбраната.

Германските радари ще бъдат приспособени към разработената от "Файър пойнт" система за противовъздушна отбрана "Фрея" (Freya).

"Сега можем да преминем от концепцията към практическото изграждане на общоевропейски щит срещу балистични ракети", заяви изпълнителният директор на "Файър пойнт" Ирина Терех във връзка с новото партньорство.

Украинската и германската компания не оповестиха подробности за броя на радарите или стойността на евентуалните доставки.

Дронове СНИМКА:Getty Images

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