Южна Корея призова Тръмп да оглави усилията за мирен изход на споровете с Пхенян

Южнокорейският президент И Дже-мьон се обърна към американския си колега Доналд Тръмп с призив да застане начело на усилията за намиране на мирно решение на разногласията със Северна Корея, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на канцеларията на И.

Двамата лидери проведоха кратък разговор в кулоарите на срещата на върха на Г-7 във френския град Евиан, уточнява БТА.

Южнокорейският президент отбеляза, че Тръмп е постигнал успех в урегулирането на конфликта в Близкия изток, а в отговор американският президент посочи, че ще работи за решаването на проблемите със Северна Корея, заяви говорител на И.

Тръмп и севернокорейският лидер Ким Чен-ун се срещнаха три пъти по време на първия мандат на президента републиканец.

Първата им среща бе през 2018 г. в Сингапур, а на следващата година те имаха възможност да разговарят в Ханой. На 30 юни 2019 г. Тръмп стана първият действащ американски президент, който стъпва на територията на демилитаризираната зона между двете Кореи. Тогава Тръмп и Ким проведоха 50-минутен разговор.

Тези дипломатически усилия обаче не доведоха до подписването на споразумение за прекратяване на севернокорейската ядрена програма и облекчаване на американските санкции.

Тръмп неведнъж е изразявал интерес към възобновяването на преките дипломатически контакти с Ким. През август 2025 г. той заяви, че очаква с нетърпение да се срещне със севернокорейския лидер "в подходящ момент", а два месеца по-късно отбеляза, че "с удоволствие" би се срещнал отново с Ким.

Миналата седмица Тръмп публикува в социалната мрежа Трут соушъл своя снимка с Ким.