Иранският президент похвали споразумението със САЩ

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Иранският президент Масуд Пезешкиан определи рамковото споразумение със САЩ, което се очаква да бъде подписано в петък в Швейцария, като дипломатическа победа за Ислямската република предаде ДПА.

"Ние съответно не трябва да пропускаме тази възможност, която може да изведе страната от настоящата ситуация", добави Пезешкиан. Той отбеляза, че споразумението е рядък шанс, какъвто може никога повече да не се появи.

Пезешкиан, чиито възгледи се оценяват като умерени, многократно се застъпи за намирането на дипломатическо решение на конфликта със САЩ, припомня БТА.

Иранският президент изрази надежда, че рамковото споразумение ще реши много от проблемите на страната му и че ще даде началото на една нова епоха.

Иран от години се намира в тежка икономическа криза заради наложените му международни санкции, като ситуацията драстично се влоши след началото на израелско-американската война срещу Ислямската република.

Ако Вашингтон и Техеран намерят решение за спора си около иранската ядрена програма, това би могло да доведе до отмяна на санкциите.