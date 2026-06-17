Австралия намали степента на опасност за пътуване до Близкия изток

Австралия понижи степента на опасност в препоръките към гражданите си за пътуване до Бахрейн, Израел, Кувейт, Катар и Обединените арабски емирства (ОАЕ), след като САЩ и Иран постигнаха рамково споразумение за прекратяване на войната, предаде Ройтерс.

Австралийската външна министърка Пени Уонг заяви, че формулировката в препоръките е променена от "не пътувайте" на "преразгледайте необходимостта да пътувате". Уонг обаче призова австралийските граждани, които нямат съществена причина да посещават страните от района на Персийския залив, да продължат да отлагат пътуванията си.

"Все още има възможност ситуацията около сигурността в Близкия изток бързо да се влоши. Предупреждението е отправено въз основа на оценката на настоящите условия в Бахрейн, Израел, Кувейт, Катар и ОАЕ като подходящи" за облекчаване на препоръката за пътуване, каза още австралийската външна министърка.