Южна Корея облекчава достъпа на граждани до границата със Северна Корея

Южна Корея ще измести линия, успоредна на военната граница със Северна Корея, за да стесни зоната, която ограничава достъпа на граждани, с което реагира на променящата се среда за сигурност и за удобство на местните жители, заяви министърът на отбраната, предаде Ройтерс.

Така наречената линия за граждански контрол в момента е на цели 10 км южно от военната демаркационна линия (ВДЛ), очертана в края на Корейската война от 1950-53 г. За влизане в зоната е необходимо разрешение от военните, припомня БТА.

Министърът на отбраната Ан Гю-бек заяви, че промяната, която ще измести линията за достъп на граждани средно с 6 км от ВДЛ, е в отговор на дългогодишни искания от жителите и е осъществена благодарение на подобрената отбранителна готовност. Според медийни съобщения, в зоната живеят до 20 000 души, а други влизат в района, за да се занимават със земеделие или работа, преминавайки през процедури за разрешаване.

Министерството на отбраната обяви и "други промени, които ще облекчат" ограниченията, наложени върху районите близо до границата, включително облекчени насоки за докладване относно използването на дронове за земеделски цели.

Либералното правителство на президента И Дже-мьон, който встъпи в длъжност миналата година, предприе серия от стъпки, насочени към облекчаване на напрежението със Северна Корея, но Пхенян поддържа враждебна позиция към съседната си страна, отбеляза Ройтерс.