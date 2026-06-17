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Южна Корея облекчава достъпа на граждани до границата със Северна Корея

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Северна Корея СНИМКА: Рixabay

Южна Корея ще измести линия, успоредна на военната граница със Северна Корея, за да стесни зоната, която ограничава достъпа на граждани, с което реагира на променящата се среда за сигурност и за удобство на местните жители, заяви министърът на отбраната, предаде Ройтерс.

Така наречената линия за граждански контрол в момента е на цели 10 км южно от военната демаркационна линия (ВДЛ), очертана в края на Корейската война от 1950-53 г. За влизане в зоната е необходимо разрешение от военните, припомня БТА.

Министърът на отбраната Ан Гю-бек заяви, че промяната, която ще измести линията за достъп на граждани средно с 6 км от ВДЛ, е в отговор на дългогодишни искания от жителите и е осъществена благодарение на подобрената отбранителна готовност. Според медийни съобщения, в зоната живеят до 20 000 души, а други влизат в района, за да се занимават със земеделие или работа, преминавайки през процедури за разрешаване.

Министерството на отбраната обяви и "други промени, които ще облекчат" ограниченията, наложени върху районите близо до границата, включително облекчени насоки за докладване относно използването на дронове за земеделски цели.

 Либералното правителство на президента И Дже-мьон, който встъпи в длъжност миналата година, предприе серия от стъпки, насочени към облекчаване на напрежението със Северна Корея, но Пхенян поддържа враждебна позиция към съседната си страна, отбеляза Ройтерс.

Северна Корея СНИМКА: Рixabay

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