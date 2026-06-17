Германия и Полша подписват споразумение в областта на отбраната

Германският министър на отбраната Борис Писториус планира днес да посети Варшава , за да подпише споразумение в областта на отбраната с Полша, съобщи ДПА.

Според германското правителство споразумението подчертава интеграцията на двете страни в НАТО и ЕС и потвърждава ангажимента им за взаимна помощ, уточнява БТА.

Полша и Германия също така възнамеряват да си сътрудничат по-тясно в областта на развитието на военните способности и в рамките на отбранителната промишленост. Планират се и съвместни учения.

Подписването във Варшава съвпада с 35-ата годишнина от сключването на германско-полския Договор за добросъседство от 1991 г.

По същото време в Берлин са насрочени дискусии относно състоянието на политическите връзки и по-нататъшното им развитие. Външният министър Йохан Вадефул и неговият полски колега Радослав Шикорски участват в германско-полския форум в Берлин.

Докато САЩ обмислят частично намаляване на военното си присъствие в Европа, Полша е нетърпелива да гарантира, че основните европейски съюзници ще поемат по-голяма роля в защитата на източния фланг на континента, посочва Асошиейтед прес. Германия търси партньори, докато се стреми да съживи Бундесвера след десетилетия на пренебрегване, с амбициите да изгради най-силната конвенционална армия от европейската страна на НАТО -- усилие, което ще я превърне в централен стълб на европейската отбрана през следващите години.

Споразумението за отбрана ще включва планове за защита на региона на Балтийско море и подробности относно сътрудничеството в областта на военната мобилност и инфраструктура, киберотбраната и новите технологии.

За разлика от двустранните договори, които Германия и Полша са подписали с Франция и Обединеното кралство през последните години, полско-германското споразумение е междуведомствено, фокусирано върху практическите аспекти на военното сътрудничество и не включва политически декларации за взаимна отбрана, каквито включват двустранните договори. На въпрос през юни от полското радио "Тройка" защо Полша не подписва подобен договор с Германия, полският външен министър Радослав Шикорски заяви, че президентът Карол Навроцки, който дойде на власт с подкрепата на национално-консервативната партия "Право и справедливост", никога няма да се съгласи на това. "Тук щеше да настане ад", ако беше подписан германско-полски договор, каза Сикорски.

Когато "Право и справедливост" беше на власт, правителството поиска 1,3 трилиона долара репарации от Германия заради окупацията на Полша през Втората световна война – искане, което Берлин отхвърли, припомня АП.