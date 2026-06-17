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37-годишна италианка загина при катастрофа на Миконос преди сватбата си

Бойка Атанасова, Атина

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Сара Чекантини Кадър: Ютуб

37-годишна италианска туристка загина при тежка катастрофа на гръцкия остров Миконос, където пристигнала с приятелки за моминското си парти броени седмици преди сватбата си.

Жертвата е Сара Чекантини, която според италиански медии е пътувала до популярния остров заедно с компания приятелки. Причините за трагичния инцидент все още се изясняват от властите.

При катастрофата е пострадала тежко и нейна приятелка, която е била с нея по време на инцидента.

Сара Чекантини е работила дълги години във фабрика на Prada. След като станала известна трагичната новина, предприятието временно преустановило работа в знак на траур.

Смъртта ѝ предизвика вълна от съпричастност сред колеги, приятели и близки. Жената е била майка на едно дете и е живяла в района на Арецо заедно със своя партньор, за когото е трябвало да се омъжи през следващите седмици.

Сара Чекантини Кадър: Ютуб

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