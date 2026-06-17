Страните от Г-7 единодушно: Подкрепа за Украйна, санкции за Русия

В съвместна декларация лидерите на Г7, включително американския президент Доналд Тръмп, обещаваха да увеличат военната подкрепа за Украйна и да засилят санкциите срещу Русия, предава "Политико".

„Ние, лидерите на Г7, стоим обединени в нашата непоколебима подкрепа за Украйна в защитата на нейната свобода, суверенитет и териториална цялост", се казва в декларацията. Лидерите на Г7 „се ангажират да увеличат натиска върху руската военна икономика" и да „засилят санкциите, включително тези върху нефтения и газовия сектор", се посочва в документа.

Три пъти се споменава името на Доналд Тръмп в декларацията. В нея се казва, че след като САЩ и Иран са постигнали споразумение за прекратяване на враждебните действия, сега е по-лесно да се предприемат допълнителни икономически мерки срещу Русия.

„Смятаме това за подходящия момент да пристъпим към допълнителни мерки, тъй като президентът Тръмп постигна сделка, която ние подкрепяме, за повторното отваряне на Ормузкия проток".

Лидерите също се ангажираха да „увеличат доставките на средства за противовъздушна отбрана, допълнителни системи и прехващачи" за Украйна и „да обмислят предоставянето на лицензи в полза на Украйна, които да позволят увеличаване на военното производство на страната".

Във вторник Тръмп също намекна, че е готов да върне санкциите върху руския нефт, които Вашингтон преди това беше спрял до средата на юни.