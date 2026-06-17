Спасиха двама българи на повредена яхта в Гърция

Двама българи са били спасени докато са били на яхта, която се е повредила в Гърция. Инцидентът е станал във вторник по обяд. Тогава в пристанищната администрация на Едипсос (един от най-популярните СПА центрове в Гърция) е уведомена за загубата на контрол над яхтен плавателен съд, плаващ под български флаг, поради механична повреда, с двама български граждани на борда, в морската зона на нос Агиос Георгиос Лихадас в северната част на Евбейския залив.

На мястото на инцидента е отишъл патрулен кораб на бреговата охрана, който е локализирал плавателния съд с неговите пътници в добро здравословно състояние. На място е пристигнал и пътническият туристически кораб "SIRENE" N.A. 64, на който на борда е бил служител на пристанищната администрация на Агиос Константинос.

Плавателният съд е бил теглен от "SIRENE", ескортиран и безопасно акостирал в рибарския заслон на Агиос Георгиос Лихадос. Пристанищната администрация на Едипсос, която провежда предварителното разследване, е забранила на плавателния съд да плава до представяне на удостоверение за плавателна годност. Не е наблюдавано замърсяване на морската среда от инцидента.