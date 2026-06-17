САЩ удължиха лиценза на сръбската петролна компания НИС

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Службата за контрол на чуждестранните активи (ОФАК) към Министерството на финансите на САЩ удължи лиценза за дейност на сръбската петролна компания НИС до 1 юли 2026 г., предаде ТАНЮГ.

НИС съобщи, че с удължения лиценз може да продължи дейността си и да участва в споразуменията, засягащи нея или други нейни оперативни дружества, включително работата на рафинерията ѝ, вноса на суров петрол, извършването на трансакции, необходими за сигурността на снабдяването и техническото изпълнение, както и на финансовите операции.

Досегашният лиценз на НИС изтече на 16 юни, припомня БТА.

Вчера Сърбия и унгарската петролна компания МОЛ подписаха споразумение за управление на НИС. МОЛ получи на 6 юни официален лиценз от ОФАК за продължаване на преговорите за купуване на руския мажоритарен дял в НИС, като този лиценз също изтече на 16 юни.

МОЛ води преговори с руската петролна компания „Газпромнефт“ за закупуване на 56,15 процента от нейния дял в НИС.

Администрацията на САЩ наложи санкции на НИС – стратегическа петролна компания в Сърбия, поради мажоритарното ѝ руско участие, за да предотврати използването на приходи от енергия от Русия за войната в Украйна.

Санкциите бяха наложени в началото на 2025 година, но влязоха в сила след отлагане през октомври същата година.