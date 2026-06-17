Гърция праща 2 разминиращи кораба в Ормузкия проток

Гърция се подготвя да изпрати два военни кораба за участие в очакваната операция за поддръжка и разминиране на Ормузкия проток след постигнатото споразумение за спиране на войната между САЩ и Иран, съобщава „Катимерини“, като се позовава на отлично информирани източници.

Те са съобщили, че гръцките военноморски сили се намират в пълна готовност и ще се включат с една фрегата клас МЕКО, която в момента участва в операцията „Аспидес“ на ЕС за съпровождане на търговски кораби в Червено море, както и с кораб за обща поддръжка – вероятно „Прометей“, най-големия кораб в гръцкия флот.

В момента в Червено море действа гръцката фрегата „Псара“, която, ако бъде изпратена в Ормузкия проток, ще вземе на борда си и сапьорни части за разминиране, припомня БТА. „Прометей“ ще се присъедини към нея евентуално на по-късен етап.

За бъдещата операция, както пише „Катимерини“, се разглеждат три основни сценария: първият е със съгласието на Иран операцията да продължи шест месеца; при втория сценарий продължителността ѝ може да бъде удължена до една година, ако в района действат и автономни групи, независими от Иран (подобно на хусите в Йемен, които са само частично контролирани от Техеран); третият сценарий е в случай на срив на споразумението, което би довело до отлагане или отказ от операцията.

Утре гръцкият министър на отбраната ще пътува от САЩ за Брюксел за срещата на НАТО, на която се очаква да бъде поставен въпросът за охраната и разминирането на Ормузкия проток през следващите месеци. Вече е обсъждано разширяването на мисията на операцията на ЕС „Аспидес“ и в Ормузкия проток, но доста страни членки на Евросъюза лансират модел, който ще прилича повече на „Коалицията на желаещите“, която беше съставена след избирането на Доналд Тръмп за президент на САЩ с цел подпомагане на Украйна. В случай, че се наложи този модел, тогава ще бъде организирана нова операция, която ще си сътрудничи с „Аспидес“, но ще има отделна роля. Дипломатическият фон зад тези разговори е напрегнат и в центъра му се намира силното настояване на Вашингтон да „сподели“ тежестта.

Тази страна на въпроса занимава и Атина. Не случайно преди няколко седмици Дендиас публично разкритикува нежеланието на повечето страни от ЕС да допринесат с военноморски сили за операцията „Аспидес“. На практика по отношение на разминирането европейските държави имат много дефицити. Френският флот има 10 специализирани кораба, италианският – 19, а германският – също 10. На пръв поглед тези числа са високи, но на практика повечето от тези кораби имат ограничени способности. Въпреки това подкрепата на операцията ще изисква силно присъствие на европейски сили, коментира „Катимерини“. По същество и бойните единици, които планира да изпрати Атина, не разполагат със способности за разминиране, а за поддръжка на тази дейност.