Водно бедствие на гръцки острови преди пика на туристическия сезон

На гръцките острови Алонисос и Тинос беше обявено извънредно положение заради сериозни проблеми с водоснабдяването. Мярката ще остане в сила за три месеца, за да позволи на властите да предприемат спешни действия срещу нарастващия недостиг на вода.

Основните причини за кризата са намалените валежи, повишеното потребление на вода и очакваният наплив от туристи през летните месеци. На островите натоварването върху водните ресурси рязко нараства през сезона, когато населението многократно се увеличава.

Кметът на Алонисос Панайотис Анагносту заяви, че извънредният режим ще позволи ускоряване на процедурите за справяне с недостига на вода в момент, когато потреблението достига критични нива.

Същевременно гръцките власти удължиха с още три месеца извънредното положение и на остров Меганиси, разположен срещу Лефкада, където проблемите с водоснабдяването продължават въпреки предприетите мерки.

Извънредният режим позволява по-бързо изпълнение на технически дейности, допълнителни доставки на вода, ремонти по мрежата и мерки за опазване на наличните ресурси. За островните общини това е ключов инструмент в разгара на туристическия сезон.

Недостигът на вода се превръща в един от най-сериозните проблеми за гръцките острови. Още през 2025 г. гръцкото Министерство на околната среда и енергетиката стартира програма на стойност 18 милиона евро за реализиране на 25 проекта срещу засушаването в 19 общини, предимно островни райони. Сред мерките са изграждане на инсталации за обезсоляване, сондажи и модернизация на водоснабдителните мрежи.

За Тинос беше предвидено изграждането на две инсталации за обезсоляване с капацитет от по 300 кубически метра вода дневно. Въпреки това настоящата ситуация показва, че инфраструктурните решения все още не успяват да отговорят на нарастващото потребление.

Според експерти изменението на климата, продължителните суши и постоянно растящият туристически поток поставят под все по-голям натиск островната инфраструктура. Водоснабдяването вече се превръща в стратегически въпрос не само за местните жители, но и за устойчивото развитие на туризма в Гърция.

За туристите в Халкидики и Кавала засега няма ограничения за използването на вода, но местните власти редовно призовават за разумно потребление, особено през юли и август, когато натоварването е най-голямо.