"Политико": България против част от новите санкции на ЕС срещу Русия

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"България съобщи, че се противопоставя на части от 21-ия пакет от санкции на ЕС срещу Русия, твърдят двама дипломати", пише "Политико".

В момента се обсъжда 21-ият пакет от санкции срещу Русия. Европейската комисия ги представи на 9 юни.

Санкциите обхващат области като енергетиката, финансовите услуги, криптовалутите и търговията. За първи път се предлага забрана за влизане в ЕС на руски военни, които са участвали в агресията срещу Украйна.

През миналата седмица премиерът Румен Радев и министърът на отбраната Димитър Стоянов обявиха, че България няма да изпраща повече оръжейна помощ от складовете на Българската армия на Украйна. В западните медии решението беше отразено като "противно на опитите на Европа да окаже натиск върху Русия да сложи край на войната".

"Този ход затвърждава противопоставянето на новото българско правителство срещу подкрепата на ЕС за Украйна, след като изразяващият близки до тези на Русия позиции премиер Румен Радев спечели парламентарните избори с голяма преднина през април", написа Блумбърг.

Тогава пък "Политико" описа новото правителство като "заемащо по-благосклонна позиция към Кремъл, но се въздържа от открита конфронтация с Брюксел по въпроса за Украйна".

Преди санкциите на ЕС срещу Русия често бяха блокирани от бившия унгарски премиер Виктор Орбан, който остро твърдеше, че те вредят повече на европейските икономики, отколкото на Москва. Позицията му най-често беше, че санкциите вдигат цените на енергията и удрят европейската конкурентоспособност, както и че страната му губи милиарди евро заради ограниченията.