Гърция ще получи близо 788 млн. евро по новата отбранителна програма на ЕС

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Гърция подписа споразумение за присъединяване към европейската отбранителна програма SAFE (Security Action for Europe - „Действие за сигурност в Европа"), което ще осигури достъп до финансиране в размер до 787,7 милиона евро за стратегически инвестиции в отбраната.

Средствата ще могат да бъдат използвани за проекти, свързани със стратегическо наблюдение, сигурни комуникации, системи за противодействие на дронове, противовъздушна отбрана, киберсигурност и защита на критична инфраструктура.

Програмата не предоставя безвъзмездни средства. Финансирането представлява дългосрочни заеми при преференциални условия, осигурени чрез заемане на средства от Европейския съюз на международните финансови пазари. Благодарение на високия кредитен рейтинг на ЕС държавите участнички могат да получат по-изгодно финансиране, отколкото биха постигнали самостоятелно.

За Гърция е предвидено и предварително финансиране в размер на около 118,15 милиона евро, което да позволи по-бърз старт на първите одобрени проекти.

SAFE е един от новите финансови инструменти на Европейския съюз в областта на отбраната. Програмата беше създадена през 2025 г. и разполага с общ ресурс до 150 милиарда евро под формата на дългосрочни заеми за държавите, които желаят да модернизират своите отбранителни способности и да участват в съвместни европейски проекти.

Допустимите инвестиции включват производство и доставка на боеприпаси, ракетни системи, артилерия, военни превозни средства, дронове и системи за борба с тях, както и модерни технологии като изкуствен интелект, електронна война, космическа инфраструктура и системи за командване и управление.

За Атина участието в програмата има особено значение предвид стратегическото положение на страната в Източното Средиземноморие. Очаква се част от средствата да бъдат насочени към укрепване на морската сигурност, защитата на границите, модернизацията на въоръжените сили и развитието на нови отбранителни технологии.

Програмата SAFE е част от усилията на Европейския съюз за засилване на отбранителното сътрудничество, намаляване на зависимостта от външни доставчици и изграждане на по-конкурентоспособна европейска отбранителна индустрия.