Европа говори: 72 662 граждани и организации от ЕС дадоха своето мнение за бъдещето на тютюневата регулация в обществена консултация

На 15 юни приключи първата обществена консултация на Европейската комисия за бъдещата ревизия на правилата за контрола върху тютюна, тютюневите и никотиновите изделия и тяхното производство, продажба и реклама. Интересът към процедурата бележи рекордни нива както от Европа, така и от други държави. Общо 82 115 са участията, превръщайки тютюна в една от темите с най-мащабните обществени консултации в ЕС.

88,49% мнения са подадени от граждани на Европейския съюз, участват още компании, бизнес асоциации, научни и академични институции, неправителствени организации, потребителски организации, синдикати и публични органи. Най-активна е Румъния с 9 847 становища, следвана от Франция (8 554), Италия (7 837) и Унгария (7 388). От България са постъпили 1023 мнения от граждани, експерти, лекари, представители на бизнеса и различни организации.

Тютюневата регулация не е само за тютюнопушенето

Консултацията е своеобразен обществен тест за нагласите към бъдещото европейско законодателство в областта на тютюневите и никотиновите изделия. Макар формално консултацията да е свързана с ревизията на Тютюневата директива, голяма част от мненията се отнасят до новите продукти и мястото им в бъдещата регулаторна рамка.

Сред най-често срещаните мнения са тези, че не всички продукти, съдържащи никотин, трябва да бъдат регулирани по един и същи начин. Хиляди участници от различни държави поставят въпроса за разликите между цигарите и бездимните изделия, и че европейското законодателство трябва да отчита тези различия. В значителна част от мненията се настоява бъдещите политики да не се основават на автоматично приравняване на всички продуктови категории.

Науката е сред най-често използваните аргументи

Сред мненията се открояват десетки публикации от представители на университети, научни организации и медицинската общност. Макар позициите им да не са напълно еднозначни, голяма част от тях поставят акцент върху необходимостта от ясна научна оценка на риска от различните продукти.

Част от академичните становища обръщат внимание и на международния опит, включително примери от държави с ниски нива на тютюнопушене, където подходът към бездимните алтернативи е различен от този към традиционните цигари. Най-често даваният пример е Швеция, където тютюнопушнето е сведено до минимума - под 5 %, заради използването на бездимни алтернативи.

Сред експертните мнения се открояват и препоръки към Европейската комисия, която се нуждае от по-задълбочено и нюансирано разбиране за различните продукти и тяхното реално въздействие. Експерти предупреждават, че ефективната политика изисква внимателен анализ на начина, по който тези продукти функционират в реалния живот, а не универсален подход към всички изделия.

Според известния британския експерт по обществено здраве и политики, известен като поддръжник на стратегиите за намаляване на вредата Клайв Бейтс, полтиците трябва да разберат науката, която казва, че никотинът не е основната причина за заболяванията, свързани с пушенето, а се дължат преди всичко на токсичните вещества в цигарения дим. Той отбелязва, че никотинът не е причинител на рак или белодробни заболявания, какъвто е цигарения дим. Според Бейтс хората пушат цигари или използват бездимни тютюневи и никотинови продукти основно заради никотина, а потребителите са способни сами регулират количеството на приема му, което прави опитите за ограничаване на консумацията чрез регулаторни мерки и ограничения върху никотина трудни и неефективни.

Намаляване на вредата или нов риск?

Една от най-често засегнатите теми в консултацията е дали новите продукти са начин да се намали риска или създават нов риск.

Поддръжниците на концепцията за намаляване на вредата смятат, че за възрастните дългогодишни пушачи, които не успяват да се откажат, трябва да съществуват по-нискорискови алтернативи на цигарите. Според тях бъдещата регулация трябва да насърчава отказа от цигарите и да отчита по-ниския риск от бездимните категории.

Други участници обаче предупреждават, че прекаленото акцентиране върху намаляването на вредата може да създаде погрешни обществени послания и да доведе до подценяване на рисковете, свързани с никотиновата зависимост, особено при подрастващите.

Така един от основните въпроси пред европейските институции остава как да бъде намерен баланс между намаляването на вредата за настоящите пушачи и предотвратяването на употребата сред подрастващите.

Защитата на най-младите хора остава водеща тема

Независимо от различията между отделните позиции на участниците те са единодушни по един въпрос – продуките не са за деца и достъпа им до тях трябва да бъде ограничен максимално. В много от становищата се изразяват опасения относно лесния достъп чрез интернет, социални мрежи и различни онлайн платформи. Част от участниците поставят въпроса дали настоящите механизми за контрол на възрастта са достатъчно ефективни и настояват за по-строго прилагане на съществуващите правила.

Български ученици със становище в обществената консултация

Особено емоционално звучи становището на група 16-годишни български ученици, които признават, че ежедневно виждат свои връстници да купуват цигари и вейпове въпреки законовите забрани. Според тях политиците непрекъснато говорят за нови ограничения, но не успяват да наложат спазването на вече съществуващите правила. Тийейджърите питат защо непълнолетни продължават толкова лесно да се снабдяват с цигари от магазините и интернет сайтове.

Опасения за нелегалната търговия

Друг повтарящ се мотив са предупрежденията за възможно разрастване на нелегалния пазар. Граждани, представители на бизнеса и различни организации изразяват опасения, че прекомерно рестриктивни мерки или забрани могат да насочат част от потребителите към нерегулирани канали за продажба и продукти с неясен произход.

Икономическото измерение на дебата

Консултацията показа, че темата има не само здравен, но и значителен икономически и социален аспект. Представители на бизнеса, браншови организации и земеделски производители настояват всяка бъдеща промяна да бъде придружена от подробна оценка на въздействието върху заетостта, инвестициите и конкурентоспособността.

Особено активни бяха становищата от региони, където тютюнопроизводството продължава да играе важна роля за местната икономика, включително и от България. В тях се поставя въпросът за възможните социални последици от бъдещи регулаторни промени и необходимостта те да бъдат внимателно анализирани.

Какво следва

Приключването на първата консултация не означава край на процеса. Напротив – събраните десетки хиляди становища тепърва предстои да бъдат анализирани от Европейската комисия и да бъдат използвани при подготовката на бъдещите законодателни предложения.

Паралелно с приключилата консултация Европейската комисия провежда и ново обществено допитване в областта на общественото здраве, което ще остане отворено до 14 август 2026 г. Чрез онлайн въпросник Комисията приканва граждани, бизнес организации, учени, изследователи, неправителствени организации и публични институции да отговорят на ключови въпроси – достатъчно ефективни ли са действащите правила, какви проблеми създават на практика и какви промени биха могли да подобрят защитата на общественото здраве. Само няколко седмици след старта си консултацията вече е събрала над 2600 валидни становища, което показва продължаващия висок обществен интерес към темите, свързани с европейската здравна политика и бъдещите регулаторни решения.

Едно е сигурно: темата за тютюна, тютюневите и новите никотиновите изделия вече не се свежда единствено до тютюнопушенето. Дебатът обхваща общественото здраве, потребителския избор, научните доказателства за риска от новите продукти в сравнение с доминиращите като разпространение цигари и за начина, по който Европа ще се опита да балансира между всички тези фактори в следващото десетилетие.