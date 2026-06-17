Обаждане на разтревожена майка осуети заговора за атака в Белия дом

Предполагаемият заговор за нападение срещу неделното събитие на UFC в Белия дом може да е бил осуетен благодарение на разтревожена майка, която забелязала нарастващата обсебеност на сина си от оръжия, тактическа екипировка и тайна онлайн комуникация.

Според съдебни документи 19-годишният Тайсън Пропър от щата Охайо, обвинен в връзка с предполагаем заговор срещу събитие на UFC на територията на Белия дом, е привлякъл вниманието на разследващите, след като майка му се обезпокоила от поведението му и сигнализирала властите, пише Fox News.

Федералните власти твърдят, че Пропър е бил част от група, планирала нападение срещу UFC Freedom 250 – събитието, проведено на 14 юни на Южната поляна на Белия дом. Според разследващите заговорът е включвал дронове, натоварени с експлозиви и координирани атаки срещу присъстващи.

Според обвинителния документ един от най-сериозните предупредителни сигнали бил, когато майката на Пропър забелязала, че той проучва локации около Вашингтон и получава карти и изображения чрез текстови съобщения и платформата Discord.

Когато го попитала за това, Пропър отговорил, че групата планира да извършва „разузнавателни" мисии.

Документите показват, че майката на Пропър се е свързала с властите на 10 юни, след като се притеснила от последните покупки на огнестрелни оръжия на сина си и комуникацията му с хора, с които се е запознал онлайн.

Когато служители на реда посетили семейния дом в окръг Нокс, Охайо, бащата на Пропър заявил, че синът му наскоро се е запознал с хора в интернет и е планирал да извършва „разузнавателни мисии" с тях. Той добавил, че синът му възнамерявал да замине през уикенда около 13 юни, за да се срещне с членове на групата.

Бащата също така казал на разследващите, че синът му наскоро е закупил огнестрелни оръжия, бронежилетки, боеприпаси и тактическа екипировка, като е похарчил около 3000 долара от парите, получени след дипломирането си. По-късно семейството доброволно предало оборудването на полицията.

Майката на Пропър разказала още, че той наскоро започнал да общува с онлайн група, чиито членове твърдели, че са бивши военнослужещи и се определяли като християнски ориентирани. По думите ѝ групата изглеждала като силно влияние върху него, а тя забелязала, че той става все по-фокусиран върху физическата подготовка и тактическите тренировки.

След като местните власти се свързали с ФБР, разследващите прегледали телефона на Пропър и според обвинението открили чатове в приложението Signal, в които се обсъждали планове за нападение по време на събитието на UFC на 14 юни в Белия дом, включително използване на дронове с експлозиви и стрелци, разположени край евакуационните маршрути.

Прокурорите твърдят още, че по-късно Пропър е признал, че е участвал в дискусиите по планирането на атаката.

Бившият агент на ФБР Джейсън Пак заяви, че случаят подчертава колко важно е близките да разпознават тревожните признаци и да сигнализират властите.

„Точно така беше предотвратено това", каза Пак.

Според обвинителния документ, още преди разследващите да открият криптираните комуникации и предполагаемите планове за нападение, първият пробив в случая е дошъл от майка, която е забелязала тревожни промени в поведението на сина си и е решила да потърси помощ.