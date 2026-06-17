US въоръжените сили са убили човек при операция срещу плавателен съд, заподозрян в наркотрафик

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Въоръжените сили на САЩ заявиха, че са убили един човек при операция в Тихия океан срещу плавателен съд, заподозрян в наркотрафик, предаде ДПА.

Американското Южно командване каза още, че е уведомило бреговата охрана на страната да започне операция по спасяването на двама ранени.

Към този момент няма допълнителни подробности за състоянието им или за хода на операцията.

Според Южното командване плавателният съд е бил под управлението на организация, определена като терористична групировка, и е участвал в дейности, свързани с наркотрафик в източната част на Тихия океан. На видеоклип, публикуван от командването, се вижда експлозия на борда на лодката, след която започва да се издига дим, пише БТА.

По нареждане на администрацията на президента Доналд Тръмп американски военни нееднократно са предприемали действия срещу плавателни съдове в Карибско море и източната част на Тихия океан в рамките на усилията за пресичане на международни наркотрафикантски мрежи.

Критици обаче поставят под въпрос законността на подобни смъртоносни операции в международни води, отбелязва ДПА.