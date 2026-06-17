ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Текст на Христо Яръмов преразказват седмокласницит...

Времето София 25° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/23057600 www.24chasa.bg

US въоръжените сили са убили човек при операция срещу плавателен съд, заподозрян в наркотрафик

564
Американски сили атакували плавателен съд с наркотици в Тихия океан

Въоръжените сили на САЩ заявиха, че са убили един човек при операция в Тихия океан срещу плавателен съд, заподозрян в наркотрафик, предаде ДПА.

Американското Южно командване каза още, че е уведомило бреговата охрана на страната да започне операция по спасяването на двама ранени.

Към този момент няма допълнителни подробности за състоянието им или за хода на операцията.

Според Южното командване плавателният съд е бил под управлението на организация, определена като терористична групировка, и е участвал в дейности, свързани с наркотрафик в източната част на Тихия океан. На видеоклип, публикуван от командването, се вижда експлозия на борда на лодката, след която започва да се издига дим, пише БТА.

По нареждане на администрацията на президента Доналд Тръмп американски военни нееднократно са предприемали действия срещу плавателни съдове в Карибско море и източната част на Тихия океан в рамките на усилията за пресичане на международни наркотрафикантски мрежи.

Критици обаче поставят под въпрос законността на подобни смъртоносни операции в международни води, отбелязва ДПА.

Американски сили атакували плавателен съд с наркотици в Тихия океан

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики те кани на разходка с „Машина на времето“ (Видео)