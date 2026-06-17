Собствениците на яхтата, обстреляна от руски кораб: Не сме направили нищо нередно

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Британската двойка, чиято яхта е била обстреляна от руски военен кораб в Ламанша, настоя, че не е направила нищо нередно, и определи инцидента като „напълно ненужен".

68-годишната Джейн Келви и 70-годишният ѝ съпруг Алън плавали с яхтата си „Брайт Фючър" от Лимингтън към Шербур-ан-Котантен, когато във вторник сутринта забелязали руския боен кораб на около 500 метра от тях.

Пенсионираната двойка от Айвър, графство Бъкингамшър, разказва, че е чула пет сигнала с корабната сирена от руския кораб „Адмирал Григорович". След като леко променили курса си с два градуса наляво, за да покажат, че се отдалечават, те чули още пет сигнала, а секунди по-късно и изстрели. Инцидентът за кратко ги накарал да се опасяват за безопасността си, пише "Дейли мейл".

От руското министерство на отбраната обаче обвиниха капитана на яхтата, че е следвал „опасен курс", като според Москва плавателният съд се е доближил на едва 150 метра от кораба.

Британската двойка категорично отхвърля тези твърдения

„Беше малко страшно. Приклекнах. Не мислех, че сме в непосредствена опасност, но със сигурност беше нещо необичайно. Докато се отдалечавахме, си казахме: „Какво, по дяволите, току-що се случи?", разказва Джейн. „Беше напълно ненужно. Нямахме никакъв радиоконтакт с тях", добави тя.

Според семейството руският кораб не се е виждал в системата за автоматична идентификация на плавателни съдове (AIS), не е носел флаг, показващ националността му, и екипажът никога не е направил опит да се свърже с тях по радиото.

„Когато се приближихме повече, видяхме надписи на кирилица по корпуса. Бяхме на около 400–500 метра от кораба, който стоеше неподвижно отдясно на нас. Когато наближихме, подадоха пет звукови сигнала, което означава: „Видяхте ли ни?", разказва още Джейн.

Въпреки че променили курса си, двойката твърди, че руският кораб е открил предупредителен огън във въздуха

Попитани дали приемат руската версия, че носят вина за случилото се, те отговорили категорично: „Абсолютно не."

"Това беше напълно ненужно. Те обвиняват нас, но според нас сме напълно невинни", каза Джейн.

Тя разказа още, че след „сюрреалистичния" инцидент е искала да се свърже с бреговата охрана: „Не исках да използвам морската радиостанция, защото руснаците щяха да ни чуят, затова изчаках, докато получа мобилен сигнал, за да се обадя на телефон 999."

Двойката признава, че е била изненадана от огромния медиен интерес към случая и че след преживяното и двамата са си налели по питие, за да успокоят нервите си.

„Джейн е на розе, а Алън пие бира", пошегувала се съпругата му.

Въпреки преживяното двамата са решени да продължат двумесечната си ветроходна ваканция.

Инцидентът е станал на около 20 морски мили южно от остров Уайт, извън британските териториални води.

В официално съобщение в Telegram руското министерство на отбраната призна, че корабът е произвел предупредителни изстрели.

Според Москва яхтата се е движела по „опасен курс към кораба", а екипажът на фрегатата многократно е опитвал да се свърже с нея по международния радиоканал.

„След като дистанцията намаля до 150 метра, командирът на фрегатата реши да произведе предупредителни изстрели с леко стрелково оръжие по курса на плавателния съд. След това британската яхта незабавно промени курса си и се отдалечи", твърдят руските власти.

От британското министерство на отбраната заявиха, че изстрелите не са били насочени към яхтата и са имали за цел да предотвратят евентуален сблъсък.

Няма пострадали хора или нанесени щети, а яхтата продължава пътуването си през Ламанша.

Случаят е вторият инцидент с руски кораб в Ламанша за последните 72 часа. По-рано британски морски пехотинци извършиха операция по задържането на петролния танкер „Смиртос", част от т.нар. руски „сенчест флот", използван за превоз на руски петрол в нарушение на санкциите.