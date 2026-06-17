Полицията във Виетнам спаси от кланица стотици котки

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Виетнамската полиция иззе над 400 котки при голяма акция срещу престъпна мрежа за търговия с котешко месо в Хошимин - най-големия град в страната, съобщиха организации за защита на животните и местни медии, цитирани от Асошиейтед прес.

Повече от 40 от спасените котки са били върнати на собствениците им след продължилата няколко дни операция миналата седмица, но около 100 животни в крайна сметка с умрели заради тежките условия, в които са били държани, посочват организации.

Тази операция е „отрезвяващо напомняне за огромните мащаби на търговията с котешко месо във Виетнам", заяви ръководителят на кампанията срещу консумацията на кучешко и котешко месо към международната неправителствена организация „Човечен свят за животните".

Разследване на серия кражби на домашни любимци в Хошимин миналата седмица доведе полицията до престъпната мрежа, занимаваща се с търговия на котешко месо, като девет души са задържани, съобщават местни медии.

Служителите на реда открили 45 клетки с около 400 живи котки и четири стиропорени контейнера, пълни с лед, в които имало приблизително 80 мъртви котки. На друго място са открити още 21 живи котки, съобщава криминалната полиция на Хошимин.

Общо са иззети над 500 котки, като местните медии определят случая като един от най-големите, свързани с търговията с котешко месо във Виетнам през последните години.

Заподозрените признават, че през последните три години са залавяли и събирали котки в южната част на Виетнам, включително в Хошимин и провинциите Тейнин и Анзянг, съобщи полицията.

От полицията заявиха, че разследването е в ход, и призоваха гражданите, които смятат, че домашните им любимци са били откраднати, да се свържат с властите, за да помогнат при идентифицирането на намерените животни, съобщи Би Би Си.

Според организацията „Човечен свят за животните" всяка година във Виетнам биват залавяни и убивани за месо около пет милиона кучета и един милион котки.

Организацията посочва, че домашните любимци често биват крадени от домовете им, като кучетата нерядко се залавят с отровни примамки, електрошокови устройства и метални щипци, а котките – с пружинни примки.

Макар консумацията на кучешко и котешко месо да остава по-разпространена във Виетнам, отколкото в други азиатски държави, активисти твърдят, че обществените нагласи постепенно се променят, пише БТА.

Проучване на „Човечен свят за животните" от 2023 година, установява нарастваща обществена съпротива срещу тази практика, особено сред младите хора и собствениците на домашни любимци, като мнозинството от анкетираните подкрепят забрана на търговията както с кучешко, така и с котешко месо, посочва Би Би Си.