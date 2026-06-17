КМГ: Букети от див пелин са новия популярен подарък сред младежите за Фестивала на драконовите лодки

С наближаването на Фестивала на драконовите лодки Китай е изпълнен с аромата на див пелин. През последните години новите стилове букети от див пелин станаха популярни, превръщайки се в „задължителна декорация" за фестивала сред младите хора.

Влизайки в работилницата за флорално изкуство на пазара за цветя и птици в района на Симин, град Сямън, въздухът е изпълнен с уникалния аромат на див пелин. На работната маса са спретнато подредени див пелин, аир, златни топки и повече от десет вида билки и декорации, а цветарят е зает да ги сортира и сглобява. Този нов стил букет използва див пелин и аир като основни материали, гарниран с декорация във формата на метла, символизираща помитането на лошия късмет, а също така включва сашета с див пелин, малки поздравителни картички и други флорални аксесоари. Букети от див пелин са новия популярен подарък сред младежите за Фестивала на драконовите лодки СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Чън Уенбин, заместник-генерален секретар на Асоциацията за изследване на културата „Миннан" в Сямън, обясни, че през последните години потребителите предпочитат да плащат за традиционната култура и това потребителско поведение играе важна роля за продължаването на културата. Под влияние на новия китайски стил и националната естетика, букетите от див пелин също стават все по-модерни. Букети от див пелин са новия популярен подарък сред младежите за Фестивала на драконовите лодки СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Чън Уенбин каза пред репортери, че увеличението на цените представлява повишаване на потребителското търсене. Все повече млади хора са готови да плащат за усещането за ритуал по време на празници. Това, което купуват, не е просто декорация за дома, а признание за традиционната култура и стремеж към естетиката на живота.