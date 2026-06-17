КМГ: 26 финансови институции се включиха като преки участници в трансграничната система за дигиталния юан

Трансграничните услуги с дигиталния китайски юан (e-CNY) отбелязаха нов напредък, след като 26 финансови институции подписаха споразумения за участие като преки участници с e-CNY Center International Co., Ltd. в Шанхай.

Сред първата група участници са Standard Chartered China, както и клонове на редица китайски банки, опериращи в Тайланд, Сингапур, Лаос и Катар.

При традиционните международни разплащания една трансгранична транзакция често преминава през три до пет посреднически банки, което изисква множество проверки на съобщенията и процедури за съответствие с регулаторните изисквания. Новата система Cross-border e-CNY Transfer Services (CBETS) значително опростява този процес, като позволява директна свързаност между участващите институции и платежните системи на централни банки и финансови организации по света. В резултат времето за сетълмент се съкращава от няколко работни дни до едва няколко часа.

CBETS представлява трансгранична инфраструктурна платформа за дигиталния юан, базирана на блокчейн технологии и разработена и управлявана от e-CNY Center International Co., Ltd. под ръководството на Института за дигитална валута към Китайската народна банка.

„Подписването на споразумението за участие в CBETS демонстрира нашата активна ангажираност с развитието на дигиталните валути на централните банки (CBDC) и дигиталния юан. То също така затвърждава ролята ни като глобален свързващ фактор между различни пазари и клиентски сегменти и реализира нашата стратегия за трансгранични услуги", заяви Рене Мишо, глобален ръководител „Дигитални активи" в Standard Chartered Group.

e-CNY Center International Co., Ltd. започна официална дейност през септември миналата година. От началото на настоящата година центърът модернизира трите си основни платформи и ги интегрира в CBETS, с което значително разшири възможностите за трансгранични операции с дигиталния юан.

Освен че служи като инфраструктура за международни разплащания с e-CNY и поддържа интеграция с платежни системи на централни банки и мрежи за дигитални валути, CBETS позволява и директен достъп на чуждестранни финансови институции. Платформата предлага денонощни интелигентни цифрови платежни услуги, които могат да функционират както в блокчейн мрежата, така и извън нея, улеснявайки по-бързи, по-ефективни и по-гъвкави международни транзакции.