Yum China придоби правата върху марката Pizza Hut в континентален Китай за $1,2 млрд.

Yum China Holdings обяви във вторник, че е подписала окончателно споразумение с Yum! Brands за придобиване на собствеността върху марката Pizza Hut в континенталната част на Китай срещу 1,2 милиарда долара.

След финализирането на сделката Pizza Hut China вече няма да заплаща лицензионни такси на Yum! Brands, което според компанията ще подобри рентабилността на бизнеса.

През 2025 г. Pizza Hut отчете приходи в размер на 2,3 милиарда долара и оперативна печалба от 183 милиона долара. През първото тримесечие на 2026 г. веригата отбелязва 13-о поредно тримесечие на ръст на броя на транзакциите в съществуващите ресторанти и 8-о поредно тримесечие на подобрение на маржа на ресторантите и оперативната печалба.

Yum China е една от най-големите ресторантьорски компании в Китай и управлява над 18 000 заведения под шест различни марки в повече от 2600 града. KFC и Pizza Hut са водещите ѝ брандове. В момента Pizza Hut има 4375 ресторанта в над 1100 китайски града. Компанията планира да увеличи броя им до над 6000 до 2028 г. и да удвои оперативната печалба до 2029 г. спрямо нивото от 2024 г.