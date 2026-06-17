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КМГ: Китай ще задълбочи прилагането на Инициативата за глобално управление

КМГ

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Китай ще задълбочи прилагането на Инициативата за глобално управление СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Днес на пресслужбата на Държавния съвет на Китай представи бяла книга „Изграждане на по-справедлива и по-рационална система за глобално управление: концепции, инициативи и действия на Китай".

Външният министър Уан И представи основните насоки на Китай за по-нататъшното задълбочаване на прилагането на Инициативата за глобално управление.

Той заяви, че инициативата е насочена към общо благоденствие на международната общност и се основава на съвместните усилия на всички държави.

По думите му през тази година Китай ще съсредоточи усилията си върху четири основни направления: насърчаване на отворения регионализъм, укрепване на управлението в нововъзникващите области, засилване на платформите за глобално управление и изграждане на по-широк международен консенсус по въпросите на глобалното управление.

Китай ще задълбочи прилагането на Инициативата за глобално управление СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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