Националната служба за борба с наркотиците представи данни за сътрудничеството между Китай и САЩ

Днес сутринта Националната служба за борба с наркотиците проведе пресконференция. На нея заместник-директорът Уей Сяодзюн представи информация за текущото взаимодействие между Китай и САЩ в областта на борбата с наркотрафика, както и перспективите за бъдещо сътрудничество.

С цел съвместно противодействие на проблема с навлизането на неконтролирани химически вещества в Северна Америка, използвани за производство на наркотици, пет китайски ведомства, включително Министерството на търговията, публикуваха съвместно съобщение. В него са включени 16 вида прекурсори на фентанилови вещества, както и САЩ, Мексико и Канада, в списъците на химикалите, подлежащи на контрол при износ за определени държави и региони.

Американската страна неколкократно е оценявала положително сътрудничеството между Китай и САЩ в борбата с наркотиците и е изразявала благодарност към китайската страна, бе посочено още на пресконференцията.