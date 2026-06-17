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Националната служба за борба с наркотиците представи данни за сътрудничеството между Китай и САЩ

КМГ

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Националната служба за борба с наркотиците представи данни за сътрудничеството между Китай и САЩ СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Днес сутринта Националната служба за борба с наркотиците проведе пресконференция. На нея заместник-директорът Уей Сяодзюн представи информация за текущото взаимодействие между Китай и САЩ в областта на борбата с наркотрафика, както и перспективите за бъдещо сътрудничество.

С цел съвместно противодействие на проблема с навлизането на неконтролирани химически вещества в Северна Америка, използвани за производство на наркотици, пет китайски ведомства, включително Министерството на търговията, публикуваха съвместно съобщение. В него са включени 16 вида прекурсори на фентанилови вещества, както и САЩ, Мексико и Канада, в списъците на химикалите, подлежащи на контрол при износ за определени държави и региони.

Американската страна неколкократно е оценявала положително сътрудничеството между Китай и САЩ в борбата с наркотиците и е изразявала благодарност към китайската страна, бе посочено още на пресконференцията.

Националната служба за борба с наркотиците представи данни за сътрудничеството между Китай и САЩ СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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