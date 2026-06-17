Хъ Лифън: Китай ще ускори подкрепа за превръщането на Шанхай в глобален финансов център

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На 17 юни вицепремиерът Хъ Лифън присъства на откриването на Форума „Лудзядзуй" за 2026 г. и произнесе реч.

В нея той заяви, че Китай ще продължи да разширява институционалното отваряне във финансовия сектор и приветства финансови институции от целия свят да задълбочат присъствието си на неговия пазар и да споделят възможностите за развитие, които той създава.

Хъ Лифън подчерта, че страната ще подкрепя Шанхай да играе по-активна роля в развитието на офшорните финансови услуги, за ускоряване превръщането му в глобален център за разпределение на активи в юани и център за управление на риска, както и за повишаването на улесненията за трансгранична търговия и инвестиции.

Той допълни, че Китай ще продължи да развива и усъвършенства финансовата продуктова система, включително кредити, застраховки и облигации, с цел по-нататъшно укрепване на позициите на мегаполиса като международен финансов център.