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Съветник на Тръмп работи по споразумение за подялба на властта в Либия

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Флагът на Либия Снимка: СНИМКА Pixabay

Главният съветник на президента на САЩ Доналд Тръмп по въпросите на арабските и африканските държави Масад Булос работи за постигането на споразумение, което да позволи на съперничещите си администрации в Източна и Западна Либия да се обединят в единно правителство, пише вестник „Файненшъл таймс".

„Нашият план е да имаме едно обединено правителство и да обединим всички институции", като същевременно насърчаваме американските петролни компании да инвестират в Либия, каза Булос пред британското издание.

Либия е държавата с най-големите доказани петролни залежи в Африка, но добивът е под потенциала си от десетилетия, пише БТА.

ООН от години прави опити да осигури произвеждането на избори с цел обединяване на страната, но те биват осуетявани от политици и въоръжени фракции, страхуващи се да не загубят влияние и достъп до държавни ресурси, включително милиарди долари приходи от износ на петрол, казват служители на световната организация и анализатори, цитирани от "Файненшъл таймс".

Флагът на Либия

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