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Унгария прави вътрешно разследване заради задържането на украински пари в брой и злато

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Петер Мадяр, Снимка: СНИМКА: личен профил във Фейсбук

Унгарските власти започнаха вътрешно разследване на данъчната администрация, антитерористичните сили и други държавни служби заради задържането на украински пари в брой и злато през март - по време на предишното правителство на премиера Виктор Орбан, предаде Ройтерс.

Преди три месеца седем украински граждани, превозващи 82 милиона долара в брой и злато с два бронирани автомобила, бяха временно задържани по подозрение в пране на пари. Това се случи в момент, когато тогавашният премиер Виктор Орбан - съюзник на Русия, беше в остър конфликт с Киев, пише БТА.

Украинската банка "Ошадбанк" заяви, че нейните служители са извършвали рутинна операция от вида, който банката осъществява всяка седмица след руската инвазия в Украйна.

В публикация във Фейсбук министър-председателят Петер Мадяр, който убедително спечели изборите през април, заяви, че главният прокурор „трябва да се заеме с този въпрос незабавно".

Орбан беше превърнал скептицизма към подкрепата за Украйна в борбата с руската инвазия в основен елемент от своята политическа кампания, отбелязва Ройтерс. Той също така наложи вето върху нови санкции на ЕС срещу Москва, както и върху отпускането на заем за Киев.

Унгария върна парите в брой и златото на Украйна няколко дни преди встъпването в длъжност на Мадяр.

Петер Мадяр,

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