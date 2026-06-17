"Политико": Ограниченията срещу Anthropic разпалват тревога в Европа

Европейските лидери ще се срещнат в сряда с президента на САЩ Доналд Тръмп и главния изпълнителен директор на Anthropic Дарио Амодей само дни след като Вашингтон спря достъпа до най-новите модели за изкуствен интелект на компанията.

Обядът с водещите изпълнителни директори в сферата на изкуствения интелект по време на срещата на Г-7 в Евиан-ле-Бен дава първата възможност на лидерите от ЕС да гарантират, че гласът им ще бъде чут, след като САЩ блокираха достъпа на граждани на ЕС до най-съвременните технологии на Anthropic. Това решение предизвика нови призиви Европа да намали зависимостта си от американския изкуствен интелект.

Въпреки това няма признаци, че Европа се готви за конфронтация. Въпреки враждебния ход от страна на Вашингтон, дипломати и представители на държавите, участващи в срещата, настояват, че могат да работят със САЩ за ограничаване на рисковете за сигурността, свързани с изкуствения интелект, като се стремят да превърнат случая в основа за сътрудничество, а не в спор, който да раздели двата континента, посочва "Политико".

„Готови сме да се ангажираме и да се справяме с тези рискове за сигурността заедно с нашите партньори със сходни възгледи", заяви говорителят на Европейската комисия Томас Рение пред журналисти в Брюксел във вторник преди срещата на Г-7.

„По темата за най-модерните модели трябва да успеем да постигнем единство преди края на Г-7", каза европейски дипломат. „Въпросът е да възстановим доверието. Трябва отново да изградим кръг на доверие."

Поне на теория обядът в сряда не е предназначен да обсъжда заплахите, които изкуственият интелект представлява за киберсигурността, нито драматичните събития от последните дни, които разкриха противоречия в подхода на Вашингтон към най-напредналите AI технологии.

По време на двучасовия и половина обяд изпълнителни директори като Дарио Амодей от Anthropic, Сам Олтман от OpenAI, Демис Хасабис от DeepMind и Артур Менш от Mistral ще обсъждат как изкуственият интелект може да стимулира икономическия растеж и как обществата могат да останат устойчиви, особено младите хора, според официалната програма.

Въпреки това конфликтът между администрацията на Тръмп и Anthropic ще бъде „слонът в стаята", според представител на индустрията, пожелал анонимност.

От Anthropic потвърдиха, че Амодей ще присъства на срещата, но отказаха допълнителен коментар относно дискусиите в рамките на Г-7. Компанията също така потвърди, че в четвъртък ще проведе срещи с Европейската комисия и европейските органи по киберсигурност в Сан Франциско.

„Посещението е част от продължаващия ни диалог с ЕС, съюзническите демокрации и важни международни институции относно влиянието на най-съвременния изкуствен интелект върху киберсигурността и възможностите за международно сътрудничество", заяви говорител на Anthropic.

Съгласно европейския Закон за изкуствения интелект доставчиците на най-модерни AI модели вече са изправени пред строги задължения да тестват и оценяват своите системи за различни рискове.

Брюксел подхожда предпазливо към случая, тъй като няма официално съобщение или уведомление от американското правителство относно експортните ограничения – има единствено изявлението на Anthropic от миналия петък. В отговор на наложените от правителството ограничения върху новите модели на компанията, които забраняват достъпа на граждани извън САЩ, Anthropic прекрати глобалния достъп до Fable 5 и Mythos 5 – най-новите и най-строго контролирани модели с усъвършенствани киберспособности.

Европейският комисар по технологиите Хена Виркунен заяви пред евродепутати във вторник, че „предприетите в тази връзка извънредни мерки не трябва да бъдат дискриминационни спрямо партньорите", визирайки американската заповед срещу Anthropic.

В същото време в официалното съобщение след двустранната среща между председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и Доналд Тръмп по време на Г-7 във вторник въпросът не беше споменат.

„Ще има дискусии на Г-7 с технологични компании. Няма да предпоставям отсега кои теми ще бъдат повдигнати и кои не", заяви заместник-главният говорител на Европейската комисия Ариана Подеста.

Италианският премиер Джорджа Мелони ще използва обяда, за да защити позиция, която Рим отстоява още от председателството си на Г-7 през 2024 г., съобщи италиански дипломат. Тя е свързана с „отговорността" при използването на изкуствен интелект и с определянето на истината в AI системите на фона на дебатите за обозначаването на генерирано от AI съдържание.

„Все по-трудно е да се различи кое е истинско и кое фалшиво. Това определено е тема, която Мелони ще повдигне", каза дипломатът.

Един от малкото европейски технологични ръководители, които ще участват в срещата, Улжан Шарка от Domyn, заяви пред Politico, че Европа трябва да намери общ език със САЩ.

„Този разказ за „ние срещу тях" е напълно погрешен и се надявам, че по време на Г-7 това ще бъде обсъдено", каза Шарка. Според него трансатлантическото партньорство, както съществува в отбраната чрез НАТО, „трябва да работи и в сферата на изкуствения интелект".

Това обаче не му попречи да заеме страна в спора между Anthropic и Белия дом.

„Не обвинявам американската администрация за това. Те бяха притиснати и принудени да предприемат действия", каза той, визирайки представянето от Anthropic на своите модели като изключително способни да откриват уязвимости в софтуерни системи.

Правителството на Обединеното кралство съобщи, че е в контакт както с американските власти, така и с Anthropic, за да изясни ситуацията. След въвеждането на експортния контрол британският министър по въпросите на изкуствения интелект Канишка Нараян заяви, че „основният извод" е, че „достъпът до AI технологии е от решаващо значение, докато обсъждаме бъдещето на националната сигурност и технологичния суверенитет".