Задържаха известния руски бизнесмен Иля Трабер

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Известният руски бизнесмен Иля Трабер е бил задържан в Санкт Петербург, съобщи днес местното издание „Фонтанка", цитирано от Ройтерс.

Агенцията посочва, че не може да потвърди тази информация.

Руското издание пише още, че в момента се извършват претърсвания в имотите на Трабер, като е задържан и един от неговите сътрудници.

Трабер има значителни интереси в инфраструктурния сектор, включително в голямото ново дълбоководно пристанище Приморск в Балтийско море, от което към 2020 г. е притежавал 31,66 %, пише БТА.

Пристанището не е оповестявало по-актуални данни за собствеността си.

Обектът все още е в процес на строителство и е проектиран да обработва годишно до 65 милиона тона товари, включително руди, въглища и зърно. Пристанището ще може да приема дълбоководни товарни кораби и е предвидено да действа като един от ключовите логистични центрове за руския проект за Северен морски път, отбелязва Ройтерс.