Марк Рюте: Европейските съюзници увеличават силите си за НАТО

Европейските съюзници увеличават приноса си с допълнителни сили, които може да бъдат на разположение на НАТО при криза, след като САЩ намалиха своя принос, заяви днес генералният секретар на алианса Марк Рюте, цитиран от Ройтерс и БТА.

Миналия месец САЩ уведомиха съюзниците си, че са решили да съкратят набора от американски военни способности и сили, които ще предоставят в случай на военна криза. Това породи въпроси как и кога европейските държави ще запълнят възникналите празноти, отбелязва Ройтерс.

Ядреният чадър на САЩ е най-голямата защита за свободата в Европа, каза още генералният секретар на НАТО на пресконференция по повод утрешното заседание на министрите на отбраната на страните от алианса в Брюксел.

Рюте уточни, че САЩ преоценяват приноса си за силите на НАТО и това е свързано основно с разпределението на отговорностите при задействане на отбранителните планове. САЩ ясно заявиха, че остават посветени на НАТО и имат очакване за по-честно споделяне на отговорността, добави той. Рюте отбеляза, че ядрените сили на САЩ в Европа няма да се променят. Според него стъпките на Вашингтон са честни и правят пакта по-силен. Той увери, че останалите съюзници могат да се справят с последиците от промените.

Генералният секретар отбеляза, че на утрешното заседание на военните министри от НАТО ще бъде обсъден напредъкът в изпълнение на целта за постигане на разходи за отбрана, равни на 5 на сто от БВП, до 2035 година. Очаквам съюзниците да представят планове, каза той и изрази очакване за готовност за предсрочно постигане на целта.

Русия не напредва на бойното поле в Украйна и се затруднява все повече да запълва числеността на военните си сили, посочи Рюте. Той добави, че за три седмици Русия дава в тази война толкова жертви, колкото за цялата 10-годишна война в Афганистан, а за пет седмици губи толкова бойци, колкото САЩ са изгубили общо в 15-годишната война във Виетнам. Всички искаме войната в Украйна да приключи и да се постигне мирно споразумение, но за това е необходимо участието и на двете страни, посочи Рюте. Той допълни, че засега изглежда руският президент Владимир Путин не е готов да преговаря.