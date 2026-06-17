Румънски учители протестират срещу новия закон за заплатите

Учители от Румъния протестират в Букурещ срещу новия закон за заплатите. Акцията започна пред сградата на правителството на площад „Виктория" в румънската столица, където се събраха около 4000 души.

Демонстрантите, които бяха дошли от Нямц, Ковасна, Ръдъуц, Муреш, Алба, Текуч, Прахова, Телеорман, Олт и други краища на страната, огласиха пространството със свирки, вувузели и мегафони. Някои от тях развяваха сини балони и държаха жълти чадъри – цветовете на един от основните синдикати в образованието „Спиру Харет", видя на място кореспондентът на БТА в Букурещ.

Сред протестиращите, с огромно знаме в ръка, бе забелязан и Чезар Аврамуца, известен с прозвището „Дакийското знаме" - колоритна фигура на гражданските протести в Букурещ, Румъния.

„Мотивирани учители с достойни заплати. Качествено образование", „Образованието иска решения, не забавяне", „Образованието е ключът. Не го оставяйте на вратата", „Без образование няма бъдеще", „Увеличавате ни нормата, намялавате ни правата. Ясно е - не ви е харесвало в училище", „Ние работим, вие ни крадете", „Пари за училищата, не за вашите джобове",гласяха някои от надписите на плакатите.

Не липсваха и сакрастични колажи с образите на президента Никушор Дан и временния премиер Илие Боложан.

„Според новия закон за заплатите над 44 процента от учителите и служителите в образованието ще имат замразени или намалени възнаграждения", каза председателят на Федерацията на синдикатите в образованието „Спиру Харет" Мариус Нистор. Той не изключи възможността протестните действия да засегнат провеждането на националните изпити.

„Този протест идва след дискусии в Министерството на труда, по време на които не намерихме разбиране за правилното позициониране на работещите в образованието. Молим настоящото временно правителство спешно да оттегли този законопроект, защото той не прави нищо друго, освен трайно да погребва образованието", заяви Джордже Пуркару, заместник-председател на Федерацията на свободните синдикати в образованието.

В обща позиция трите синдикални организации в Румъния, които твърдят, че представляват над 300 000 служители в образованието и научните изследвания, посочват, че вместо да коригира аномалиите от миналото, новият закон допълнително потапя статута на преподавателския персонал в несигурност и непредсказуемост.

Протестът под надслов „Ние сме гласът на образованието" продължава с шествие и демонстрация пред сградата на парламента в Букурещ. Акцията се провежда при изключителен медиен интерес и засилено полицейско присъствие.