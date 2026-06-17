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Венецианската комисия приветства препоръките за изменения в съдебното законодателство на Сърбия

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Сърбия взе под внимание препоръките Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Венецианската комисия приветства приемането на ключови препоръки, свързани с изменения в съдебното законодателство на Сърбия, съобщи Съветът на Европа, цитиран от белградската агенция Бета. От комисията отбелязват обаче, че две от девет препоръки не са изцяло изпълнени.

„Забелязваме, че след обявяване на Спешно становище (от Венецианската комисия през април т.г. - бел.ред.), властите в Сърбия реагираха бързо, за да хармонизират съответната законодателна рамка с препоръките, като така демонстрират кооперативен подход и искрена воля за сътрудничество с Венецианската комисия", се посочва в становище на Венецианската комисия, прието на пленарно заседание на 12 и 13 юни.

Отбелязва се, че Сърбия е изпълнила седем от общо девет ключови препоръки от първоначалното становище, пише БТА.

Миналата седмица председателката на сръбския парламент Ана Бърнабич съобщи, че Венецианската комисия е одобрила пакета от съдебни реформи, който Сърбия планира да приеме. Очаква се днес сръбският парламент да разгледа измененията на извънредно заседание, отбелязва сръбската медия „Нова".

Промените са част от рамката за присъединяване на Сърбия към Европейския съюз и в медиите се говори за тях с общото наименование „Законите на Мърдич" по името на депутата от управляващата Сръбска прогресивна партия Углеша Мърдич, припомня сръбската редакция на регионалната телевизия Ен 1. Промените засягат закона за Главната прокуратурата, за Висшия прокурорски съвет, за организацията и отговорността на държавните органи за борба с високотехнологични престъпления, закона за съдиите и закона за седалищата и териториалната отговорност на съдилищата и прокуратурите.

Сърбия взе под внимание препоръките

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