ЕК се надява бързо да бъде одобрено предложението за ново разширяване на санкциите срещу Русия

Европейската комисия изрази днес очакване предложението за ново разширяване на санкциите срещу Русия заради войната в Украйна да бъде одобрено бързо. Изявлението на Г-7 вчера отбеляза, че е време за увеличаване на натиска над Русия, работим в тази посока, каза говорител на комисията на пресконференция в отговор на въпрос, свързан с твърденията в някои медии, че България възразява срещу част от предложението, пише БТА.

Не коментираме преговорите по предложението на ЕК, каза говорителят. Разговаряме с държавите от ЕС и ще продължим конструктивно да обсъждаме представеното предложение, с надеждата да бъде одобрено възможно най-скоро, добави той.

Миналата седмица комисията предложи разширяване на икономическите санкции срещу Русия и въвеждане на забрана за влизане в ЕС на всички, служили в руските въоръжени сили от началото на руското военно нападение срещу Украйна.