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Новият директор на Лувъра предупреди в сряда, че най-посещаваният музей в света „изчерпва силите си", тъй като се затруднява да финансира спешни ремонти на остаряващата си инфраструктура след серия от проблеми, свързани със сигурността, поддръжката и приходите, пише Turkiyetoday.

Кристоф Лерибо, който пое управлението на парижкия музей през февруари, заяви пред комисия на Френския Сенат, че оборудването и инфраструктурата на Лувъра достигат края на своя жизнен цикъл. Сенатската комисия е парламентарен орган в горната камара на френския парламент, който разглежда обществени въпроси и изслушва представители на институции.

„Въпреки внушителното си величие, въпреки ежедневната отдаденост на служителите си, Лувърът изчерпва силите си", каза Лерибо.

Лувърът, дом на шедьоври като „Мона Лиза" на Леонардо да Винчи, посреща около 9 милиона посетители годишно, което го прави най-посещавания музей в света.

Музеят се помещава в огромен бивш кралски дворец в центъра на Париж, на брега на река Сена. Комплексът е строен в продължение на векове от френски монарси, някои от които са го използвали като официална резиденция.

Лерибо заяви, че извънредните ситуации, свързани със сградата, се натрупват и предупреди, че музеят е изправен пред сериозно инвестиционно предизвикателство.

Предупреждението за финансиране идва след труден период за Лувъра. Предшественикът на Лерибо подаде оставка след скандална кражба на императорски бижута посред бял ден през октомври — дързък обир на стойност около 100 милиона долара, който разкри сериозни пропуски в сигурността.

Музеят се е сблъсквал и с многократни стачки, довели до загуби на приходи, схема за измами с билети, която може да е струвала около 10 милиона евро (около 11,7 милиона долара), както и с теч на вода и други проблеми по поддръжката.

Лерибо заяви, че институцията трябва едновременно да се справя с тези натрупани проблеми и да поддържа ежедневното функциониране на един от най-важните културни обекти в света.