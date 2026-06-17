Путин е домакин на лидерите от АСЕАН за двудневна среща на върха

Президентът на Русия Владимир Путин е домакин на лидерите на държавите от Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия (АСЕАН) за двудневна среща на върха, която започва днес, с цел да укрепи икономическите и други връзки с членовете на регионалния блок, предаде Асошиейтед прес.

На срещата в Казан ще бъдат обсъдени начини за разширяване на „стратегическото партньорство" на Русия с АСЕАН, в която влизат Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мианма, Филипините, Сингапур, Тайланд, Източен Тимор и Виетнам. Регионалният блок поддържа отношения с Москва като „партньор за диалог", като всяка година има срещи на високо равнище, отбелязва АП.

В Казан ще бъде отбелязана 35–ата годишнина от установяването на отношения между Русия и АСЕАН, пише БТА.

В поздравително послание към участниците в бизнес форум в рамките на срещата на върха Путин изрази увереност, че тя ще „създаде нови възможности за разширяване на взаимноизгодната търговия, инвестициите и промишленото сътрудничество, като същевременно ще укрепи прекия диалог между нашите бизнес среди".

Съветникът по външните работи на Кремъл Юрий Ушаков заяви, че дневният ред на срещата на върха включва обмен на мнения по глобални и регионални въпроси, както и преглед на усилията за развитие на връзките между Русия и АСЕАН. Участниците възнамеряват да потвърдят ангажимента си към „изграждането на справедлив и демократичен многополюсен световен ред, основан на принципите на международното право и Устава на ООН", подчерта той.

Ушаков съобщи пред журналисти, че Путин ще проведе двустранни срещи с лидерите на АСЕАН по време на срещата на върха.

Някои от държавите от АСЕАН са смятани за близки съюзници на САЩ. Една от тях например са Филипините, които тази година са ротационен председател на организацията, посочва АП.

Други членове на АСЕАН имат силни връзки с Китай и Русия в областта на търговията и сигурността. Освен това няколко държави от блока, включително Филипините, Индонезия, Тайланд и Виетнам, са внасяли руски суров петрол или са изразили интерес към закупуването му, след като световните цени на горивата скочиха вследствие на войната срещу Иран, отбелязва АП.