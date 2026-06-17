Отстраниха шефа на Сената на Филипините

Председателят на филипинския Сенат, който е съюзник на бившия президент Родриго Дутерте, бе отстранен преди началото на процедурата за импийчмънт на дъщерята на бившия лидер и настоящ вицепрезидент на Филипините Сара Дутерте, предаде Асошиейтед Прес.

Шеруин Гатчалиан, който е съюзник на настоящия президент Фердинанд Маркос-младши, бе избран за нов председател на Сената. Досегашният председател, Алън Питър Кайетано, който е един от ключовите поддръжници на Дутерте, призна поражението си.

Гатчалиан и Кайетано през последните две седмици влязоха в спор от кой от тях е легитимен председател на Сената, позовавайки се на противоречащи си юридически тълкувания на кворума по време на гласуването на кандидатурите им. Съюзник на Кайетано обаче днес промени гласа си и осигури явно мнозинство на поддръжниците на Гатчалиан, пише БТА.

Според наблюдатели вътрешният конфликт за ръководния пост в Сената е продължение на дългогодишните политически спорове между Маркос и вицепрезидента Дутерте, посочва АП. Маркос и Дутерте са бивши съюзници, но между тях възникна остър конфликт, който отразява разделенията и нестабилната политическа обстановка във Филипините.

Вицепрезидентът обвинява Маркос за ареста на баща ѝ Родриго Дутерте и за предаването му на Международния наказателен съд в Хага миналата година. Задържаният бивш президент се очаква да бъде съден за предполагаеми престъпления срещу човечеството, свързани с жестоките му мерки за борба срещу наркотиците, при които бяха убити хиляди предимно бедни заподозрени.

Очаква се Сенатът да вземе решение относно импийчмънта на вицепрезидента Сара Дутерте през юли. Камарата на представителите, която се контролира от съюзниците на Маркос, вече одобри импийчмънта на Дутерте по обвинения в неясен произход на богатство и отправяне на публични заплахи за убийството на Маркос.

Вицепрезидентът отрича обвиненията и поддръжниците ѝ твърдят, че те са били изфабрикувани, за да ѝ попречат да се кандидатира за президент, след като изтече мандатът на Маркос през 2028 година.