"Ал Арабия" разпространи споразумението между САЩ и Иран

Саудитската телевизия "Ал Арабия" разпространи проверен от нея текст на рамковото споразумение между САЩ и Иран, което трябва да бъде подписано по време на насрочения за петък в Швейцария нов кръг от преговори между Вашингтон и Техеран, предаде ДПА.

Медията направи обществено достояние 14-те точки от документа, за които двете страни са постигнали съгласие на този етап.

Споразумението все още не е публикувано официално и точките и съдържанието му може да претърпят промяна, уточнява ДПА.

Американският президент Доналд Тръмп обяви вчера в рамките на срещата на върха на Г-7 във френския курортен град Евиан, че възнамерява да публикува текста в близките дни, пише БТА.

Тръмп каза днес в Евиан, че информацията за инвестиции на САЩ в Иран в размер на 300 милиарда долара, както гласи публикуваната от "Ал Арабия" Точка 6 от споразумението, "не е вярна". "Няма да инвестираме", каза американският държавен глава, цитиран от Ройтерс.

Според информация на Ройтерс този фонд е частен инвестиционен инструмент, а не програма за възстановяване и репарации, като в нея няма да има държавни американски пари.

Асошиейтед прес акцентира, че съгласно публикувания текст в момента, в който бъде подписано окончателното споразумение, Иран ще предприеме стъпки за отварянето на Ормузкия проток и ще може да продава своя петрол без ограничения.

На сайта на англоезичната версия на "Ал Арабия" се пояснява, че телевизията разполага с копие на документа. Ето ги точките, публикувани от канала:

1. Ислямска република Иран и Съединените щати, заедно със своите съюзници в настоящата война, обявяват при подписването на този Меморандум за разбирателство незабавно и окончателно прекратяване на войната на всички фронтове, включително в Ливан, и се ангажират отсега нататък да не предприемат никакви враждебни действия един срещу друг и да се въздържат от заплаха или употреба на сила един срещу друг. Окончателното споразумение ще потвърди разпоредбите на тази точка и останалите точки.

2. Ислямска република Иран и Съединените щати се ангажират да зачитат взаимно суверенитета и териториалната си цялост и да се въздържат от намеса във вътрешните си работи.

3. Ислямска република Иран и Съединените щати се ангажират да преговарят и да постигнат окончателно споразумение в рамките на максимален период от 60 дни, който може да бъде удължен по взаимно съгласие.

4. Веднага след подписването на този Меморандум за разбирателство Съединените американски щати отменят морската блокада и взимат мерки за предотвратяване на всякаква намеса и поставянето на всякакви препятствия срещу Ислямска република Иран, както и възстановяват трафика в рамките на максимум 30 дни до достигане на пълни капацитет на движението; трафикът на кораби ще бъде пропорционален на обема на трафика, допускан от страна на Ислямска република Иран преди войната. Съединените щати се задължават и да изтеглят силите си от околните райони в рамките на 30 дни след подписването на окончателното споразумение.

5. След подписването на този Меморандум за разбирателство Ислямска република Иран незабавно ще предприеме стъпки за гарантирането, че движението на търговски кораби от Персийския залив до Оманския залив и обратно ще бъде възобновено в рамките на 30 дни до измеренията си отпреди войната, като се вземе предвид необходимостта от премахване на техническите препятствия и неутрализиране на мини от Иран.

6. Съединените щати се задължават, заедно с регионалните си партньори, да създадат всеобхватен план, договорен от двете страни, за възстановяване и икономическо развитие на Ислямска република Иран, като същевременно осигурят финансиране в размер на на най-малко 300 милиарда долара. Механизмът за прилагане на този план, като част от окончателното споразумение, ще бъде формулиран в рамките на 60 дни.

7. Съединените щати се ангажират да прекратят - по график, който ще бъде договорен като част от окончателното споразумение - всички санкции, които понастоящем са наложени на Ислямска република Иран, включително резолюциите на Съвета за сигурност на ООН и Управителния съвет на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), както и всички едностранни санкции от страна на САЩ, както първични, така и вторични.

8. Ислямска република Иран отново заявява, че никога няма да произвежда ядрени оръжия. Ислямска република Иран и Съединените щати се споразумяха, че съдбата на обогатения материал и решението по всички други взаимно договорени въпроси, свързани с ядрената енергия, включително ядрените нужди на Иран, ще бъдат адекватно разгледани в окончателно споразумение; то ще потвърди разпоредбите на тази точка.

9. Ислямска република Иран и Съединените щати се съгласяват, че до постигане на окончателно споразумение ще запазят статуквото: Иран ще запази статуквото по отношение на ядрената си програма и Съединените щати няма да налагат нови санкции на Иран, нито ще увеличават силите си в региона.

10. Съединените щати се ангажират, че веднага след подписването на този Меморандум за разбирателство и до датата на отмяна на санкциите, Министерството на финансите на САЩ ще издава разрешения за износ на ирански суров петрол, нефтохимически продукти и техните производни, както и за всички съпътстващи дейности, включително банково дело, застраховане, транспорт и други подобни.

11. Съединените щати се ангажират, че в контекста на напредъка на преговорите за окончателно споразумение замразените или ограничени средства и активи на Ислямска република Иран ще бъдат освободени и предоставени изцяло на разположение. Тези средства, независимо дали се съхраняват в основна сметка или са преведени, ще бъдат използвани за всяко плащане на крайния бенефициент, определено от Централната банка на Ислямска република Иран, и ще бъдат изцяло на разположение за използване. Съединените щати се ангажират да издават всички необходими разрешителни и лицензи на тази база.

12. Ислямска република Иран и Съединените щати се съгласяват, че ще бъде създаден механизъм, по силата на който да се наблюдава успешното прилагане и бъдещите ангажименти по окончателното споразумение.

13. След подписването на този Меморандум за разбирателство и след получаване на уверения относно началото на прилагането на точки 4, 5, 10 и 11 от този Меморандум за разбирателство и последващото изпълнение на тези стъпки Ислямска република Иран и Съединените щати ще започнат преговори за окончателно споразумение единствено по отношение на останалите точки.

14. Окончателното споразумение ще бъде одобрено чрез обвързваща резолюция на Съвета за сигурност на ООН.