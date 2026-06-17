В Полша ще има постоянна военна база на САЩ

Полското правителство упълномощи министъра на отбраната на страната да предприеме действия, насочени към установяване на постоянна база на американските сили в Полша, заяви след заседание на кабинета говорителят на правителството Адам Шлапка, цитиран от Полската агенция по печата (ПАП).

Шлапка каза пред репортери, че правителството е одобрило резолюция в този смисъл, тъй като е трябвало да направи много подробна подготовка по този въпрос.

Премиерът на Полша Доналд Туск обяви преди заседанието на правителството, че е необходимо да се подготви за изпълнение на решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да разположи „повече американски войски в Полша", така че американските войници да имат къде да бъдат разположени, пише БТА.

„Въпросът е да се създадат логистични, финансови, организационни и жилищни условия. ... Това е много сериозно организационно и финансово начинание, така че ако сме сериозни относно постоянна база, трябва да започнем да подготвяме Полша за това", каза Туск.

След като припомни, че полските правителства от години се стремят към постоянно присъствие на съюзническите сили в страната, Шлапка посочи, че „тук всички правителства, мисля, са много последователни, тъй като всички искаме присъствието да бъде постоянно, а не ротационно".

„Упълномощен съм да водя разговори и преговори с американската страна и да координирам подготовката за необходимата инфраструктура и логистична подкрепа", написа вицепремиерът и министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш в Екс.

„Това е още една стъпка, консолидираща ангажимента на САЩ в Полша", подчерта той.