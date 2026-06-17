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Дания ще разположи 850 военнослужещи в Латвия наесен

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Дания ще изпрати свой батальон в Латвия Снимка: 24 часа архив

През есента Дания ще разположи батальон от 850 военнослужещи в Латвия – и двете държави членки НАТО, предаде Ройтерс, позовавайки се на датският министър на отбраната Йепе Брус.

Датският контингент ще замени шведските сили, които досега бяха разположени в региона, каза още Брус, пише БТА.

„Важно е да изиграем своята роля във възпирането на Русия. Всеки може да види как се развива ситуацията и очевидно това е сериозен въпрос", заяви Брус пред репортери след среща при закрити врата с датски депутати.

Европа поема все по-голяма отговорност за собствената си сигурност на фона на критиките от страна на американския президент Доналд Тръмп, който наскоро обвини европейските членове на НАТО в липса на подкрепа във войната с Иран и обяви изтеглянето на част от войските си от Германия.

Дания ще изпрати свой батальон в Латвия

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