Съдът в Скопие остави за 8 дни в ареста пиромана, запалил дипломатическите ни коли

Осемдневен арест разпореди Основният наказателен съд в Скопие за 44-годишният жител на Скопие, заподозрян в палежа на двата български дипломатически автомобили.

Прокураурата в Скопие вече образува наказателно производство срещу него за създаване на обща опасност по чл. 288 от Наказателния кодекс на Северна Македония.

В съобщението на прокуратурата се казва, че на 15 юни около обяд пред посолството на Република България със запалване на пожар заподозреният е причинил значителна опасност „за живота на хората и за имуществото в големи мащаби", пише БТА.

Според прокуратурата той е пристигнал в центъра на Скопие с автобус, напълнил е пластмасова бутилка с бензин от бензиностанцията близо до българското посолство, след което е пресякъл улицата и се е приближил до двата паркирани дипломатически автомобила, собственост на посолството, които е залял с бензин и е запалил със запалка и веднага след като е причинил пожара, е напуснал мястото.

От днешното съобщение на МВР в Северна Македония става ясно, че „по време на разследването са получени веществени доказателства, включително записи от видеонаблюдение от няколко места, както и дрехите, които заподозреният е носил по време на престъплението. В полицейското управление заподозреният е признал, че е извършил престъплението".

В посочения от прокуратурата член от Наказателния кодекс се казва, че "който чрез пожар, наводнение, експлозия, отрова или отровен газ, йонизиращо лъчение, двигателна мощност, електрическа или друга енергия или чрез друго общоопасно действие или средство причини значителна опасност за живота или здравето на хора или имуществото в големи мащаби, се наказва с лишаване от свобода от шест месеца до пет години".